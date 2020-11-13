«Серый кардинал за спиной Байдена». Чего ждать от Хиллари Клинтон в ООН

Бывший генеральный секретарь США может занять дипломатический пост благодаря кандидату в президенты от Демократической партии.

Участница прошлой президентской гонки в США, ярая противница действующего президента Дональда Трампа и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон может стать постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН. Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что демократ Джо Байден рассматривает ее кандидатуру «в частном порядке».

«Идея в том, что Джо Байден таким образом подчеркнет важность этой должности в администрации. Назначение Хиллари Клинтон поднимет престиж самой ООН, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене сокращаются», — сообщает WP.

Политические взлеты и падения некогда первой леди США, которая сравнивала Владимира Путина с Гитлером и хранила государственную переписку вместе с письмами из прачечной — в материале «Политики Сегодня».

От главы комитета до госсекретаря

На путь к политическому Олимпу Хиллари подтолкнул ее муж, 42-й президент США Билл Клинтон. В самом начале своего срока (демократ правил с 1993 по 2001 год) он назначил супругу главой оперативного комитета по реформе здравоохранения. На этом посту Клинтон, которая не имела опыта в политике и работе на федеральном уровне, пыталась добиться медстраховки для американцев. После ожидаемого провала идеи первая леди ушла в отставку.

Спустя несколько лет Хиллари Клинтон вернулась в политическую игру, став сенатором от штата Нью-Йорк. Тогда ее называли одной из фавориток президентской гонки 2008 года, в которой также участвовал кандидат от Демократической партии Барак Обама. Клинтон могла стать героем «супружеской» передачи власти от мужа к жене, однако темнокожий демократ перегнал ее почти на 10% голосов избирателей (38% против 29%).

Обама, впрочем, не оставил без внимание фигуру Клинтон и после своего избрания предложил ей стать государственным секретарем США. Та согласилась, и спустя несколько недель Комитет по международным отношениям американского Сената почти единогласно одобрил кандидатуру супруги экс-президента.

На посту госсекретаря Клинтон поддержала уничтожение государственности Ливии и убийство ее лидера Муаммара Каддафи. Вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым запустила символическую «перезагрузку» отношений США и РФ, участвовала в подписании договора по СНВ, встречалась с президентом Дмитрием Медведевым и дала интервью журналисту Владимиру Познеру.

Однако после этого Клинтон не раз делала выпады в адрес Москвы. В 2016 году она обвинила Россию в том, что страна «не давит на Асада» (президента Сирии Башара Асада), из-за чего конфликт в Сирийской Арабской республике продолжается. Чуть позже госсекретарь поставила Россию в один ряд с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ), рассказав о «меняющихся угрозах».

В 2013 году Хиллари Клинтон ушла в отставку с поста главы Госдепартамента, а через два года произошел скандал, который вновь помешал ей занять главное кресло Белого дома.

Злополучная почта

В 2015 году выяснилось,что во время работы на посту главы внешнеполитического ведомства США Клинтон вместо защищенного правительственного электронного ящика использовала личную почту. Правительственные указы и обращения к Белому дому Хиллари хранила вперемежку с письмами о свадьбе дочери, занятиях йогой и уведомлениями из прачечной.

Федеральное бюро расследований (ФБР) выяснило, что Клинтон действовала «крайне беспечно», но противозаконной ее деятельность в сети назвать нельзя. Тогда дело закрыли, но лишь до тех пор, пока бывший госсекретарь не захотела вновь баллотироваться на пост президента США.

После того, как Клинтон обогнала на праймериз Демпартии Берни Сандерса, на ее пути встал куда более весомый соперник: неопытный в политических делах, но чрезмерно популярный предприниматель и шоумен Дональд Трамп. С ним кандидат от демократов тягаться не смогла: несмотря на перевес голосов избирателей в пользу Клинтон, Трамп выиграл гонку по голосам выборщиков (304 против 227 у Клинтон).

Экспертное сообщество объяснило проигрыш экс-госсекретаря подпорченной репутацией после скандала с почтой, ведь за несколько недель до президентских выборов 2016 года он разразился вновь. Республиканцы сообщили, что ФБР нашла «несколько писем», которые могут быть результатом утечки с электронного ящика Клинтон.

Ситуацией воспользовался Дональд Трамп. Тогда он назвал следствие вокруг кандидата от Демпартии «самым громким политическим скандалом за последние 40 лет». После этого ощутимый разрыв между Трампом и Клинтон (не в пользу республиканца) начал быстро сокращаться и за несколько дней до выборов свелся к статистической погрешности.

После Байдена в ООН

Спустя четыре года президентства Трампа, Хиллари Клинтон, кажется, дождалась своего часа. По все еще предварительным результатам голосования в США, побеждает демократ Джо Байден, с которым та тесно работала. Дональд Трамп добивается пересчета голосов в некоторых штатах, но даже они вряд ли принесут республиканцу необходимые несколько десятков голосов выборщиков.

Поэтому вероятность того, что Клинтон станет американским постпредом в ООН, довольно высока. Однако, как для самой организации, так и для России, это ничем хорошим не закончится, заявил в беседе с «Политикой Сегодня» ведущий научный сотрудник Института международных исследований, политолог и дипломат Виктор Мизин. Он усомнился, что Клинтон сумеет достойно представлять США на дипломатической арене.

«Это очень резкая, неуравновешенная женщина, на которой висит много политических скандалов. Хиллари Клинтон – это некий символ коррумпированной американской политики, серый кардинал, который сейчас выжидает за спиной у Джо Байдена. Трамп же не просто так обвинял ее и в почтовом скандале, и во многих других грехах, даже собирался ее в тюрьму посадить. В конце концов, ее отношения с Россией также оставляют желать лучшего», — посетовал эксперт.

Свое самое яркое высказывание в адрес России и ее президента Хиллари Клинтон сделала в марте 2014 года. Тогда она сравнила Владимира Путина с Адольфом Гитлером, говоря о возвращении Крыма в состав РФ. По мнению Клинтон, Путин заботится о россиянах на Украине, как Гитлер, который стремился «защитить проживающих в Восточной Европе людей с немецкими корнями».

«Если эта дама из Демократической партии США с таким характером и такими высказываниями попадет в ООН, где нужен профессионализм и взвешенный подход, то ничего хорошего из этого не выйдет. Для самой ООН это ужасно, да и России ничего ждать от такой кандидатуры. Это может навредить нашим отношениям с ООН, которые и так сейчас достаточно напряженные», — добавил Мизин.

Сейчас пост представителя США в ООН занимает Келли Найт Крафт. По мнению собеседника ПС, к ней никаких претензий быть не может, а кандидатуру Клинтон Джо Байден рассматривает потому, что ему принципиально сформировать собственную команду, не оставив от кабинета Трампа ни следа.