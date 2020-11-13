12:46 13 Ноября 2020Происшествия
Установлена вероятная причина экстренной посадки Ан-124 в Новосибирске
Самолет Ан-124 "Руслан" экстренно сел в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске. Предварительная причина ЧП установлена.
Самолет Ан-124 "Руслан" экстренно сел в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске. Предварительная причина ЧП установлена.
По данным источника ФАН, грузовой лайнер был вынужден сесть из-за отказа двигателя. В процессе приземления происходит снижение скорости, в том числе и за счет двигателей. Учитывая, что с одним из них произошла неполадка, "Руслан" оказался за пределами взлетно-посадочной полосы. После чего надломилась стойка шасси.
Начато разбирательство. Пока нет данных о том, что командир воздушного судна, второй пилот или кто-то из службы аэропорта нарушил какие-либо правила.
Добавим, что на борту самолета были 14 человек и 83 тонны груза.