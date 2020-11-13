IT-эксперты предупредили об уязвимости сетей связи из-за иностранного софта
IT-специалисты сообщили, что иностранное сетевое оборудование оснащено функциями удаленного доступа и может передавать команды на отключение сети.
Иностранное сетевое оборудование создает в российских линиях связи недекларируемый трафик. Как предполагают эксперты, в этом потоке может передаваться не только служебная информация. IT-специалисты считают, что производители вполне могли заложить в сетевое оборудование возможность дистанционного управления, чтобы отключать узлы связи.
"Сокрытие информации о содержании и структуре дополнительного служебного трафика — это возможное следствие наличия бэкдора", — рассказал заместитель гендиректора по техническому развитию "Т8" Андрей Леонов "Известиям".
Проблему уязвимости можно решить, ограничив число иностранной техники в IT-отрасли. На сегодняшний день более 80% оборудования на российских линиях связи — импортное.