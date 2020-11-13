IT-эксперты предупредили об уязвимости сетей связи из-за иностранного софта

IT-специалисты сообщили, что иностранное сетевое оборудование оснащено функциями удаленного доступа и может передавать команды на отключение сети.

IT-специалисты сообщили, что иностранное сетевое оборудование оснащено функциями удаленного доступа и может передавать команды на отключение сети.

Иностранное сетевое оборудование создает в российских линиях связи недекларируемый трафик. Как предполагают эксперты, в этом потоке может передаваться не только служебная информация. IT-специалисты считают, что производители вполне могли заложить в сетевое оборудование возможность дистанционного управления, чтобы отключать узлы связи.

"Сокрытие информации о содержании и структуре дополнительного служебного трафика — это возможное следствие наличия бэкдора", — рассказал заместитель гендиректора по техническому развитию "Т8" Андрей Леонов "Известиям".

Проблему уязвимости можно решить, ограничив число иностранной техники в IT-отрасли. На сегодняшний день более 80% оборудования на российских линиях связи — импортное.