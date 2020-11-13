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12:31   13 Ноября 2020
Политика

США вновь продемонстрировали политику двойных стандартов по отношению к САР

США вновь продемонстрировали политику двойных стандартов по отношению к САР

Правительство США выступило против конференции по беженцам в Дамаске и призвало союзные страны присоединиться. Об этом заявили в МИД РФ.

Подобные решения вновь демонстрируют политику двойных стандартов у западных стран по отношению к Сирии, отметили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Глава ведомства Сергей Лавров ранее заявил, что отказ США от участия в международном форуме ничем не оправдан, и отметил их попытки помешать проведению форума.

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#россия #сша #сирия #мид

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