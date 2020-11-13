Синоптики обещают Петербургу холодную зиму

Синоптики прогнозируют холодную зиму в Петербурге в этом году. Сильных снегопадов в ноябре ожидать не стоит из-за антициклона.

Синоптики прогнозируют холодную зиму в Петербурге в этом году. Сильных снегопадов в ноябре ожидать не стоит из-за антициклона.

В Гидрометцентре заявили, что серьезные прогнозы на зиму делать рано, но ожидается, что нынешняя зима будет холоднее прошлогодней, которая была самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Первый снег в европейской части России прогнозируется только в конце ноября.

Прогноз погоды для Петербурга рассказал порталу iReactor главный синоптик города Александр Колесов. Антициклон сохраняется в регионе, сильных осадков не ожидается, хотя легкий снежок может пойти. Основной атмосферный фронт проходит мимо Петербурга. Колесов заявил, что настоящей зимы в Петербурге пока не ожидается, хотя температура ночью опускается ниже нуля.