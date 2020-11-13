Политолог Форманчук предрек скорый конец президентства Зеленского

Эксперт заявил, что украинский лидер переживает сейчас «глубокую депрессию».

Президент Украины Владимир Зеленский начнет ежедневно рассказывать гражданам о ключевых событиях в стране. Он объявил об этом в видео, размещенном в Facebook и Telegram-канале.

Украинский лидер посетовал на то, что СМИ зачастую представляют слишком много негативных новостей.

«Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное», — утверждает Зеленский.

Необходим новый, объективный формат подачи новостей, считает украинский лидер. Он отметил, что в отличие от предшественников, у него нет собственного телеканала или газеты.

«Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное без лжи», — подчеркнул Зеленский.

Зампред Общественной палаты Республики Крым,политолог Александр Форманчук уверен, что Владимир Зеленский сейчас переживает «глубокую депрессию»: сказывается и лечение от коронавируса в клинической больнице «Феофания», и осознание им утраты своей популярности.

«Главная причина депрессии — утрата доверия, к которому он привык, когда был шоуменом, популярным ведущим «Квартала 95”, потом «Слуга народа” и партия, которую он конвертировал в такое беспрецедентное доверие украинцев на прошедших президентских выборах», — заявил Форманчук в беседе с «Политикой Сегодня».

По мнению политолога, дальнейшая судьба Зеленского на высшей государственной должности теперь поставлена под сомнение.

«Зеленский — человек самолюбивый, у него вскружилась голова. Управлять он не умеет, а править у него не получается. Сегодня он практически не контролирует ситуацию в Верховной Раде. Там состоятся досрочные парламентские выборы. Не исключено, что его президентство может окончиться досрочно. Тем более, что [экс-президент Украины] Петр Порошенко может сейчас укрепить свои позиции: если президентом США станет Джо Байден, тогда он попробует взять реванш. Порошенко тоже не может себе простить унизительное поражение от Зеленского», — рассуждает эксперт.

Форманчук отметил, что сегодня на основателя «Слуги народа» обрушилась суровая критика, связанная, прежде всего, с «унизительным» поражением партии на региональных выборах, в которых лучшим результатом стало третье или четвертое место.

В таких условиях Зеленский убедил себя, что видеоблог позволит вернуть ему былую популярность украинских избирателей.

«Если будет сам доходчиво, как ему кажется, и убедительно доказывать все, что он делает. А делает, как он считает, немало, а ничего в общем-то не получается. К сожалению, президентство Зеленского катится к закату. Он пытается притормозить этот процесс. Бросается к такого рода технологиям, надеясь спастись, ухватиться за соломинку», — считает Форманчук.

Впрочем, по мнению политолога, ежедневные передачи новостей «не перешибут» весь тот негатив, что накопился в обществе. Восстановить доверие граждан Украины можно лишь реальными делами, а не обещаниями, от которых все устали.

«На Украине переживают очередной этап кризиса доверия к власти. В очередной раз разочаровались в Зеленском, это происходит постоянно с каждым избирательным циклом. Сначала — всплеск эйфории, а потом через полтора-два года — глубокое разочарование, и опять на одни и те же грабли наступают украинцы. Потому что страна очень неоднородна — территориально, ментально. В этой связи теряется возможность укоренить государственность», — подытожил собеседник издания.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что Зеленскому планируют создать именной видеоблог для общения с гражданами. По его словам, пока обсуждается два формата блога — моноинтервью и общение с журналистами ряда телеканалов.

«Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики — это мало. Он — больше, чем видосики. Он — президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован — это самое то», — передает слова чиновника «Украинская правда».

Планируется, что Зеленский будет записывать видео длиной около 10 минут, в каждом из которых затронет 5-6 важнейших тем минувшей недели.

О госпитализации Владимира Зеленского стало известно 12 ноября. Сообщается, что его состояние удовлетворительное, он работает в стационаре. В его палату проведена спецсвязь, а в больнице оборудован кабинет для селекторных совещаний. О том, что президент Украины заразился коронавирусом, объявили 9 ноября.