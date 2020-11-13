Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:59   13 Ноября 2020
Политика

Скабеева отметила нежелание жителей Карабаха сдаваться Азербайджану

Скабеева отметила нежелание жителей Карабаха сдаваться Азербайджану

Население Нагорного Карабаха уничтожает личное имущество, чтобы оно не досталось Азербайджану. Об этом сообщила российская телеведущая Ольга Скабеева.

В Telegram-канале журналист обнародовала запись, в которой указала на нежелание жителей Карабаха отдавать свое имущество Азербайджану. По ее словам, некоторые граждане специально сжигают собственное жилье назло Баку.

"Какой все это кошмар! Жители Карабаха сжигают дома в Кельбаджаре", — написала Скабеева.

Стоит отметить, что российская сторона инициировала полное прекращение боевых действий в карабахском регионе и развертывание миротворческой миссии для соблюдения перемирия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#азербайджан #карабах #скабеева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров