Скабеева отметила нежелание жителей Карабаха сдаваться Азербайджану

Население Нагорного Карабаха уничтожает личное имущество, чтобы оно не досталось Азербайджану. Об этом сообщила российская телеведущая Ольга Скабеева.

Население Нагорного Карабаха уничтожает личное имущество, чтобы оно не досталось Азербайджану. Об этом сообщила российская телеведущая Ольга Скабеева.

В Telegram-канале журналист обнародовала запись, в которой указала на нежелание жителей Карабаха отдавать свое имущество Азербайджану. По ее словам, некоторые граждане специально сжигают собственное жилье назло Баку.

"Какой все это кошмар! Жители Карабаха сжигают дома в Кельбаджаре", — написала Скабеева.

Стоит отметить, что российская сторона инициировала полное прекращение боевых действий в карабахском регионе и развертывание миротворческой миссии для соблюдения перемирия.