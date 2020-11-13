Лаврентьев: Запад препятствует возвращению беженцев в Сирию

Правительство Сирийской Арабской Республики создает условия для возвращения беженцев. Власти страны ожидают, что скоро все граждане вернутся домой.

Правительство Сирийской Арабской Республики создает условия для возвращения беженцев. Власти страны ожидают, что скоро все граждане вернутся домой.

Эффективность деятельности Дамаска отметил специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев, сообщает Федеральное агентство новостей. Он добавил, что Международная конференция по вопросу возвращения беженцев прошла с большим успехом. Участниками мероприятия стали представители 27 стран и различных некоммерческих организаций.

Москва готова оказать необходимую гуманитарную помощь для возвращения жителей Сирии. Решение этой проблемы поможет стабилизировать мирную жизнь в республике, добавил Лаврентьев. Он добавил, что некоторые западные государства активно препятствуют возвращению сирийских беженцев на их Родину.