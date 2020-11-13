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11:38   13 Ноября 2020
Политика

Дипломат из Киргизии посетил международную конференцию в Сирии

Дипломат из Киргизии посетил международную конференцию в Сирии

Встреча замминистра иностранных дел Сирии доктора Фейсала аль-Микдада и директора Четвертого политического департамента МИД Киргизии Азмата Карагалова прошла в Дамаске, пишет ФАН.

Визит киргизского политика в САР состоялся в рамках Международной конференции по возвращению беженцев, которая стартовала в сирийской столице 11 ноября, передает Федеральное агентство новостей. В ходе встречи Каргалов выразил сожаление, что к вооруженным группировкам в САР примкнули некоторые граждане Киргизии. Он обратился к властям Сирии с просьбой о помощи в репатриации подобных личностей в случае их поимки.

Каргалов высоко оценил уровень подготовки мероприятия, пожелав Сирии скорейшего восстановления, а беженцам — вернуться домой. Аль-Микдад поблагодарил киргизского дипломата, пообещав оказать помощь в репатриации граждан государства.

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