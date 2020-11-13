Клинцевич: политэлита США называет все неугодное дезинформацией
Власти США называют "дезинформацией" любые материалы, идущие вразрез с интересами Вашингтона, заявил в беседе с Nation News российский экс-сенатор Франц Клинцевич.
Противодействие "дезинформации" России и Китая в Латинской Америке должно быть усилено, утверждает американский конгрессмен от демократов Альбио Сайрес. Подобными заявлениями власти США поддерживают негативный образ России в медиапространстве, считает Клинцевич. Он подчеркнул, что выпады Сайреса являются обычным популизмом в угоду Вашингтону.
Российские СМИ отличаются высоким уровнем объективности, подчеркнул собеседник. По его словам, РФ показала всему миру, что имеет открытые масс-медиа, оперирующие достоверной информацией. Общественность на Западе знает это, что невыгодно американскому руководству, уверен Клинцевич.
"Властям в США это невыгодно, поэтому такие оценки они называют "дезинформацией". На деле же — проталкивают в информационное пространство то, что выгодно им", — сказал экс-сенатор.