Видео с задержанием Кляйна выложили в Сеть

Кадры, на которых можно увидеть, как происходило задержание мэра Томска Ивана Кляйна, появились в Сети.

Кадры, на которых можно увидеть, как происходило задержание мэра Томска Ивана Кляйна, появились в Сети.

Главу Томска Ивана Кляйна задержали сотрудники правоохранительных органов. Он подозревается в том, что превышал свои служебные полномочия. Видео с моментом задержания главы города попало в Сеть. На нем можно увидеть, как сотрудники ФСБ сопровождают Кляйна в наручниках к машине.

Добавим, Кляйну 61 год, он был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он руководил ОАО "Томское пиво", который является одним из самых крупных пивоваренных предприятий Сибири.