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11:05   13 Ноября 2020
Общество

Коронавирус за сутки подтвердился у 21 983 жителей России

Коронавирус за сутки подтвердился у 21 983 жителей России

Масштабное тестирование позволило выявить 21 983 новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации за минувшие 24 часа. Накануне их число было меньше — 21 608.

Последние данные о том, как развивается пандемия COVID-19 в РФ, приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Пациенты с инфекцией находятся в 85 субъектах страны. У четверти из заболевших вирус никак себя не проявляет, и они переносят его воздействие бессимптомно.

По информации оперштаба, за последние сутки 411 пациентов скончались. За тот же период 18 735 россиян были выписаны из медицинских учреждений, так как полностью выздоровели.

Общее количество случаев COVID-19 в РФ к 13 ноября превысило 1,88 млн.

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#россия #статистика #пандемия #коронавирус

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