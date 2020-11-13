Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:00   13 Ноября 2020
Политика

Роскомнадзор предложил СМИ России перейти на отечественные интернет-ресурсы

Роскомнадзор предложил СМИ России перейти на отечественные интернет-ресурсы

Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ не пользоваться американским видеохостингом YouTube.

Ведомство предложило использовать платформы отечественных интернет-компаний для размещения контента. Причиной такого заявления послужило отношение администрации YouTube к материалам российских СМИ.

РКН ранее потребовал от Google разблокировать фильм RT "USA 2020: Up in arms" на американском видеохостинге. Ролик размещен на официальном канале YouTube "Russia Today".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #роскомнадзор #youtube

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров