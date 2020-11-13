Роскомнадзор предложил СМИ России перейти на отечественные интернет-ресурсы

Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ не пользоваться американским видеохостингом YouTube.

Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ не пользоваться американским видеохостингом YouTube.

Ведомство предложило использовать платформы отечественных интернет-компаний для размещения контента. Причиной такого заявления послужило отношение администрации YouTube к материалам российских СМИ.

РКН ранее потребовал от Google разблокировать фильм RT "USA 2020: Up in arms" на американском видеохостинге. Ролик размещен на официальном канале YouTube "Russia Today".