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10:56   13 Ноября 2020
Политика

Песков: Россия продолжает считать Пашиняна и Алиева друзьями

Песков: Россия продолжает считать Пашиняна и Алиева друзьями

Российская Федерация продолжает считать друзьями премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что воздает должное их политической мудрости. Российское государство дорожит своими отношениями и с Арменией, и с Азербайджаном. Такая позиция дала возможность России стать беспристрастным посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает RT.

Соглашение было подписано 10 ноября президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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#путин #песков #армения

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