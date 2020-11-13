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10:53   13 Ноября 2020
Происшествия

Кляйн и его супруга задекларировали за 2019 год свыше 400 млн рублей дохода

Кляйн и его супруга задекларировали за 2019 год свыше 400 млн рублей дохода

Супруги Кляйн задекларировали за прошлый год свыше 400 миллионов рублей дохода. Мэр Томска подозревают в превышении должностных полномочий.

Супруга Ивана Кляйна занимает пост генерального директора ОАО "Томское пиво". По версии следствия, градоначальник повысил доходы компании за счет своего положения.

В 2016 году градоначальник дал незаконное указание руководителю департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска о внесении недостоверных сведений в систему "ГеоКад", сообщает Федеральное агентство новостей.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на территории компании "Томское пиво". Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал задержание Кляйна, отметив, что правоохранители проведут объективную работу и установят все обстоятельства случившегося.

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