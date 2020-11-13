Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:44   13 Ноября 2020
Политика

Россия заявила о разногласиях с Турцией по Нагорному Карабаху

Россия заявила о разногласиях с Турцией по Нагорному Карабаху

Позиции Москвы и Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе не совпадают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что Россия дорожит отношениями с Азербайджаном и Арменией. По его словам, именно такой подход позволил РФ занять позицию беспристрастного посредника.

"Турция ошибочно считает, что мир в Карабахе можно достичь силовыми методами, здесь позиции Анкары и Москвы расходятся", — сказал Песков.

Москва, Ереван и Баку ранее приняли трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В документе говорится, что контроль за соблюдением условий договоренностей возложен на российских миротворцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#песков #турция #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров