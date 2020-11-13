10:44 13 Ноября 2020Политика
Россия заявила о разногласиях с Турцией по Нагорному Карабаху
Позиции Москвы и Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе не совпадают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Позиции Москвы и Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе не совпадают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь обратил внимание, что Россия дорожит отношениями с Азербайджаном и Арменией. По его словам, именно такой подход позволил РФ занять позицию беспристрастного посредника.
"Турция ошибочно считает, что мир в Карабахе можно достичь силовыми методами, здесь позиции Анкары и Москвы расходятся", — сказал Песков.
Москва, Ереван и Баку ранее приняли трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В документе говорится, что контроль за соблюдением условий договоренностей возложен на российских миротворцев.