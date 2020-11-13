Россия заявила о разногласиях с Турцией по Нагорному Карабаху

Позиции Москвы и Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе не совпадают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позиции Москвы и Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе не совпадают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что Россия дорожит отношениями с Азербайджаном и Арменией. По его словам, именно такой подход позволил РФ занять позицию беспристрастного посредника.

"Турция ошибочно считает, что мир в Карабахе можно достичь силовыми методами, здесь позиции Анкары и Москвы расходятся", — сказал Песков.

Москва, Ереван и Баку ранее приняли трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В документе говорится, что контроль за соблюдением условий договоренностей возложен на российских миротворцев.