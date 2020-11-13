Топ-менеджера "Вимоса" задержали за коммерческий подкуп поставщика

Коммерческий директор строймагазина "Вимос" попался полиции Петербурга. Он обвиняется в том, что требовал деньги от поставщика за возможность снабжать товарами торговую сеть.

Коммерческий директор строймагазина "Вимос" попался полиции Петербурга. Он обвиняется в том, что требовал деньги от поставщика за возможность снабжать товарами торговую сеть.

Петербургские правоохранители задержали 47-летнего топ-менеджера компании "Вимос" накануне, 12 ноября. Вместе с ним под следствие попал и пожилой сообщник, который выдавал себя за сотрудника ФСБ, пишут СМИ.

По версии следствия, директор организации предложил поставщику платить за предоставление сыпучих материалов в магазины, а в случае несогласие разорвать контракт. "Услуги" он оценил в 5 тыс. рублей за пакет, что могло достигать от 100 до 300 тыс. рублей в месяц. Расследование дела продолжается, все обстоятельства инцидента выясняются.