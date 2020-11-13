Дипломат призвал разобраться с послом Азербайджана после слов о сбитом Ми-24

Полад Бюльбюль оглы заявил, что в гибели российских офицеров нет ничего особенного.

Несмотря на то, что власти Азербайджана принесли извинения за сбитый российский вертолет Ми-24 и заявили о готовности выплатить компенсацию, некоторые официальные представители государства демонстрируют крайне поверхностное отношение к инциденту.

Посол Баку в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью заявил, что сбитая российская боевая машина – это лишь очередная жертва войны. Ошибку военнослужащих Азербайджана дипломат объяснил просто: «всякое может быть».

«[Повлиял ли инцидент на заключение перемирия] Нет, это я вам однозначно могу сказать, что нет. Это трагическая случайность, но знаете, как говорят: на войне как на войне, всякое может быть. Создана комиссия, она выясняет непосредственные причины, вы знаете, что моментально азербайджанская сторона отреагировала», — сказал посол Азербайджана.

В российском МИД на такие слова отреагировали жестко. В дипведомстве объяснили азербайджанским коллегам, что, если бы Москва следовала подходу «на войне как на войне», то судьба армии Ильхама Алиева была бы предрешена:

«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях».

Со стороны посла Азербайджана такое заявление недопустимо, согласился руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. Принцип «на войне как на войне» действительно работает во время вооруженных конфликтов, однако только между странами, которые в этом столкновении принимают участие.

«Россия в конфликте в Нагорно-Карабахской Республике не участвовала, это был просто плановый полет. Никакие боевые задачи вертолет не выполнял, никакой угрозы в адрес Азербайджана не было. Поэтому "на войне как на войне" — это никуда не годится, это просто не соответствует статусу посла [Бюльбюль оглы] и тем взаимоотношениям, которые сложились между Россией и Азербайджаном за прошедшие годы. Но я думаю, что такое высказывание – следствие некой эйфории, которая охватила официальные лица Баку», — сообщил дипломат.

Топорнин считает, что несмотря на дружеские взаимоотношения между Москвой и Баку, российскому МИД стоило бы предпринять более жесткие шаги, а не ограничиваться только словами о «сокрушительном ответе». Например, Полада Бюльбюль оглы можно вызвать «на ковер» за неподобающие слова.

«Это абсолютно беспочвенное заявление. Мне кажется, что российский МИД должен серьезнее отреагировать на это заявление. Вызвать азербайджанского посла и вручить ему, как минимум, ноту протеста. Потому что в этой трагедии погибли наши военнослужащие, это беспрецедентное событие, такого никогда не было. Никогда Азербайджан ранее не уничтожал российские военные объекты», — добавил Топорнин.

Доцент МГИМО МИД РФ убежден, что крушение российского вертолета сыграло решающую роль в подписании мирного соглашения по НКР.

«Ошибка с российским Ми-24 стала той точкой, после которой у Азербайджана уже не было возможности как-то маневрировать. Россия поставила очень жесткие условия: либо вы прекращаете боевые действия, потому что вы зашли слишком далеко, либо мы будет вынуждены ответить вам так, как следует в этой ситуации. А ответить России есть чем. В Баку поняли, что этот инцидент может крайне сильно осложнить их отношения с РФ», — заключил Топорнин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу RT, рассказал, что российский лидер сыграл ключевую роль в установлении мира в НКР.

«Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина. Он сидел на телефонах. Это были разговоры и с Алиевым, и с Пашиняном, и это длилось не один день», — сказал Песков.

Напомним, вечером 9 ноября 2020 года над территорией Армении недалеко от азербайджанской границы был сбит российский вертолет Ми-24. Ответственность взял на себя Баку, который извинился перед Москвой и принес соболезнования семья двух погибших летчиков. Спустя несколько часов, президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали соответствующий документ. В нем сказано, что Армения и Азербайджан останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещается миротворческий контингент РФ.

Ранее стало известно, что российские миротворцы совершили марш более 300 километров и прибыли в город Горис. Об этом сообщает Министерство обороны России. Помимо самих миротворцев, в составе колонны также двигалась автомобильная техника, бронетранспортеры и средства материально-технического обеспечения.