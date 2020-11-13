Кремль: Россия дорожит дружбой с Арменией и Азербайджаном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил дружественные отношения Москвы с Баку и Ереваном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил дружественные отношения Москвы с Баку и Ереваном.

Ранее Россия отправила миротворцев в этот регион для урегулирования ситуации.

"Россия дорожит дружбой и с Армений, и с Азербайджаном, этот подход позволил РФ играть роль беспристрастного посредника по Карабаху", — заявил он.

Соглашение о прекращении огня в Карабахе было подписано 10 ноября. Совместное заявление одобрили лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян.