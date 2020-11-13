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10:29   13 Ноября 2020
Происшествия

Мать шоумена Николая Фоменко стала жертвой мошенников в Петербурге

Мать шоумена Николая Фоменко стала жертвой мошенников в Петербурге

Мошенники обокрали мать российского актера Николая Фоменко, позвонив ей по телефону и представившись сотрудниками банка.

Злоумышленники представились матери популярного актера Николая Фоменко сотрудниками банка и выманили данные ее карточки, после чего сняли с нее деньги.

Женщина обратилась в полицию Санкт-Петербурга 12 ноября. Она рассказала, что ответила на звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что с ее картой якобы происходят мошеннические действия и с них хотят списать крупную сумму денег.

Мать шоумена продиктовала своему неизвестному собеседнику код, который пришел к ней на телефон. Сразу же после этого с ее карточки списали 78 тысяч рублей. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург #мошенники #фоменко

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