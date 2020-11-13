Глава РФ поздравит президента США после официальных итогов голосования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства Владимир Путин поздравит нового лидера США после официального подведения итогов выборов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства Владимир Путин поздравит нового лидера США после официального подведения итогов выборов.

Представитель Кремля ответил на вопросы о том, в чем разница между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов президента США и той, которая была четыре года назад, когда глава российского государства сразу поздравил Дональда Трампа. По словам Пескова, сейчас в стране будут проходить определенные юридические процедуры, которые установят окончательные результаты выборов. В такой ситуации более корректным будет дождаться официального подведения итогов.

"Хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - заявил представитель Кремля.

Он добавил, что Путин проявит уважение к любому выбору американского народа. Российский лидер готов к работе с любыми избранным президентом США.