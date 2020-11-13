Песков прокомментировал отношение Путина к российским вакцинам от COVID-19

Президент России Владимир Путин дает высокую оценку российским вакцинам от коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин дает высокую оценку российским вакцинам от коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Оба препарата отечественного производства успешно прошли клинические испытания и получили регистрацию в Минздраве РФ, напомнил Песков. По его словам, Путин сообщит, когда пройдет вакцинацию от COVID-19.

Российский препарат "Спутник V" начнут производить в Южной Корее уже в декабре этого года. Производство отечественной вакцины от коронавируса в других странах позволит обеспечить нужным количеством препарата всех нужающихся.