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10:20   13 Ноября 2020
Общество

Песков прокомментировал отношение Путина к российским вакцинам от COVID-19

Песков прокомментировал отношение Путина к российским вакцинам от COVID-19

Президент России Владимир Путин дает высокую оценку российским вакцинам от коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Оба препарата отечественного производства успешно прошли клинические испытания и получили регистрацию в Минздраве РФ, напомнил Песков. По его словам, Путин сообщит, когда пройдет вакцинацию от COVID-19.

Российский препарат "Спутник V" начнут производить в Южной Корее уже в декабре этого года. Производство отечественной вакцины от коронавируса в других странах позволит обеспечить нужным количеством препарата всех нужающихся.

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#путин #песков #вакцина #коронавирус

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