Результаты тестов на коронавирус шокировали Илона Маска

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск поделился своим опытом сдачи четырех тестов на коронавирус за один день.

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск поделился своим опытом сдачи четырех тестов на коронавирус за один день.

Два теста показали отрицательный результат, а остальные два — положительный. Илон Маск назвал подобное "чушью". Предприниматель сдавал тесты в одном и том же медучреждении. Они проводились на одном и том же оборудовании. Все четыре раза анализы брала одна медсестра.

Тесты произведены американской технологической компанией Becton Dickinson, написал Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Намерен ли он еще сдавать анализы на коронавирус, предприниматель не уточнил. Миллиардер предпочел не рассказывать интернет-пользователям, есть ли у него симптомы новой коронавирусной инфекции.