Песков: Россия выполняет свои обязательства по ОДКБ в Карабахе

Москва не забыла о своих обязательствах по ОДКБ, участвуя в нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.

Москва не забыла о своих обязательствах по ОДКБ, участвуя в нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал несостоятельными упреки России в недостаточной поддержке Армении в сложившейся ситуации. Об этом в материале РИА Новости.

Он также отметил, что Кремль не имел права вводить войска в Карабах, поэтому только после одобрения сторон противостояния в регион прибыли российские миротворцы.