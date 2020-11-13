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10:16   13 Ноября 2020
Политика

Песков: Россия выполняет свои обязательства по ОДКБ в Карабахе

Песков: Россия выполняет свои обязательства по ОДКБ в Карабахе

Москва не забыла о своих обязательствах по ОДКБ, участвуя в нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал несостоятельными упреки России в недостаточной поддержке Армении в сложившейся ситуации. Об этом в материале РИА Новости.

Он также отметил, что Кремль не имел права вводить войска в Карабах, поэтому только после одобрения сторон противостояния в регион прибыли российские миротворцы.

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#россия #карабах #одкб

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