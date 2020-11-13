Сотрудники ФСБ выявили сеть кустарных оружейных мастерских

Сотрудники ФСБ России ликвидировали сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах страны. Задержаны 27 человек.

Сотрудники ФСБ России ликвидировали сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах страны. Задержаны 27 человек.

В ходе операции силовиков у "оружейников" были изъяты 127 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с органами внутренних дел пресечена преступная деятельность 27 жителей 16 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта", — отметили в ЦОС.

Среди изъятых вооружений: пулеметы, автоматы АК-74 и модификации, пистолеты-пулеметы, в том числе "Кедр" и ППШ, винтовки, карабины и ружья, пистолеты и револьверы, ручные гранаты, 15 килограммов тротила и пороха, более 24 тысяч патронов различного калибра.

В ведомстве отметили, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия продолжаются.