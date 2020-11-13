Песков анонсировал старт производства вакцины "Спутник V"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда начнется массовое производство разработанной сотрудниками Центра имени Гамалеи вакцины от COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда начнется массовое производство разработанной сотрудниками Центра имени Гамалеи вакцины от COVID-19.

Старт производства медицинского препарат "Спутник V" — вопрос "дней и недель", заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября. По его словам, в течение нескольких месяцев начнется массовая вакцинация граждан. При этом Песков подчеркнул, что она будет "исключительно добровольной".

О регистрации российской вакцины от COVID-19 президент РФ Владимир Путин рассказал еще в августе во время совещания с членами правительства.