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10:01   13 Ноября 2020
Армия

В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24

В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российская сторона приняла извинения Баку за сбитый вертолет Ми-24, передает РИА Новости.

По его словам, причиной принятия извинений стала быстрая реакция на инцидент президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также готовность Баку провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных.

"Заявленная готовность провести беспристрастное расследование и наказать виновных позволили принять эти извинения", — пояснил он.

Напомним, 9 ноября Минобороны РФ сообщило о крушении российского вертолета Ми-24 в Армении. Позднее стало известно, что вертолет был случайно сбит азербайджанскими военными. Азербайджанская сторона принесла свои извинения, пообещав выплатить компенсацию.

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#россия #азербайджан #ми-24 #вртолет

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