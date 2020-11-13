В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российская сторона приняла извинения Баку за сбитый вертолет Ми-24, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российская сторона приняла извинения Баку за сбитый вертолет Ми-24, передает РИА Новости.

По его словам, причиной принятия извинений стала быстрая реакция на инцидент президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также готовность Баку провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных.

"Заявленная готовность провести беспристрастное расследование и наказать виновных позволили принять эти извинения", — пояснил он.

Напомним, 9 ноября Минобороны РФ сообщило о крушении российского вертолета Ми-24 в Армении. Позднее стало известно, что вертолет был случайно сбит азербайджанскими военными. Азербайджанская сторона принесла свои извинения, пообещав выплатить компенсацию.