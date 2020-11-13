Российская Федерация выражает поддержку законному руководителю Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Российская Федерация выражает поддержку законному руководителю Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Такое заявление в беседе с журналистами RT сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь также идет о соблюдении правовых норм на территории Белоруссии.

Избирательная кампания в республике завершилась 9 августа. По ее итогам, более 80% граждан страны отдали свои голоса Лукашенко. Однако противники власти решили устроить провокации и инициировали серию несанкционированных митингов. Белорусский лидер неоднократно заявлял о том, что за этими событиями стоят западные кураторы.