Глава Томской области прокомментировал задержание градоначальника Кляйна

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал задержание силовиками мэра Томска Ивана Кляйна.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал задержание силовиками мэра Томска Ивана Кляйна.

Глава региона подчеркнул, что надеется на открытую и объективную деятельность правоохранительных органов. Он добавил, что власти не будут вмешиваться в работу силовых ведомств, пишет РИА Новости.

В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. "Разработку" мэра вели сотрудники ФСБ.