9:43 13 Ноября 2020Политика
Президент Абхазии Бжания пригласил Владимира Путина в гости
Глава Абхазии Аслан Бжания пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.
Глава Абхазии Аслан Бжания пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.
Абхазский лидер в Twitter назвал Путина желанным гостем, предложив организовать ему дружеский визит.
"Хотел бы довести до вашего сведения, вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии. Приглашаю к нам в гости", — сказал Бжания.
На встрече с главой России он поблагодарил Кремль за многолетнюю поддержку, оказываемую республике, особенно во время пандемии коронавируса.
В середине октября колонна Минобороны России прибыла в Абхазию для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом. В городе Сухум был развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным.