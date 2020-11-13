Президент Абхазии Бжания пригласил Владимира Путина в гости

Глава Абхазии Аслан Бжания пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.

Глава Абхазии Аслан Бжания пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.

Абхазский лидер в Twitter назвал Путина желанным гостем, предложив организовать ему дружеский визит.

"Хотел бы довести до вашего сведения, вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии. Приглашаю к нам в гости", — сказал Бжания.

На встрече с главой России он поблагодарил Кремль за многолетнюю поддержку, оказываемую республике, особенно во время пандемии коронавируса.

В середине октября колонна Минобороны России прибыла в Абхазию для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом. В городе Сухум был развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным.