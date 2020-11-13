Дело пивовара Кляйна. Пятый градоначальник Томска рискует оказаться в тюрьме

Иван Кляйн стал третьим подряд в новейшей истории Томска мэром, задержанным по уголовному делу. А всего в летописи города таких было пять.

Быть градоначальником Томска совсем непросто. Теперь это понял и глава города Иван Кляйн — на него, как и на двух его предшественников, завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Чиновника задержали прямо во время утреннего совещания и вывели из здания городской администрации в наручниках. Предполагаемое преступление связано с компанией «Томское пиво», в которой Кляйн был генеральным директором до вступления в должность мэра в 2013 году. После его избрания гендиректором крупнейшего в городе предприятия стала его жена Галина Кляйн. По версии следствия, забот о собственном бизнесе мэр не оставил и на государственном посту.

Кляйн подозревается в том, что провернул хитрую схему с муниципальным земельным участком в 2016 году: дал указание подчиненным (в частности, начальнику департамента градостроительства и архитектуры Томска) оформить 300-метровую санитарную зону вокруг участка, принадлежащего компании «Томское пиво», где мэр все еще оставался главным акционером. Таким образом общественная земля отошла, по сути, во владение его семьи.

Максимальное наказание по вменяемой Кляйну статье — до 7 лет лишения свободы.

Хет-трик в томской мэрии

Первым мэром Томска, у которого возникли проблемы с законом, стал Александр Макаров, занимавший этот пост с 1996 года и выигрывавший выборы два раза за десять лет. В декабре 2006 года Макарова арестовали сотрудники регионального УФСБ, официальное обвинение — превышение должностных полномочий и получение взяток по семи эпизодам.

Большинство пунктов обвинения касались незаконной продажи земельных участков в городе через родственницу мэра Нину Егоренкову. Пикантным дополнением к обвинительному списку Макарова было хранение наркотиков.

Вплоть до 2011 года шел судебный процесс. В пользу государства у Макарова взыскали имущества на 44 миллиона рублей. За пять лет Макаров успел провести в СИЗО два года, затем - под домашним арестом. Экс-мэра осудили на 12 лет и этапировали в колонию в Иркутске. Но весь срок он так и не отбыл: вышел в июне 2016 года по условно-досрочному.

Следующим на очереди был Николай Николайчук, занявший кресло мэра в июне 2007 года сначала в должности врио. В 2009 он выиграл выборы, но до конца срока не досидел: в 2013 году ушел с поста из-за «напряженных отношений, сложившихся между областной и городской властью, что негативно сказывается на жизни города». С губернатором Виктором Крессом отношения у Николайчука складывались отлично, а вот с новым губернатором Сергеем Жвачкиным, назначенным в 2012 году президентом Дмитрием Медведевым, случались конфликты.

Но так просто покинуть Томск у Николайчука не получилось. Отправившись продолжать политическую карьеру в Севастополь, в октябре 2014 года экс-мэр Томска был задержан. Причина — обвинение в превышении должностных полномочий при ремонте Московского тракта (старинный сухопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к границам Китая).

Николайчук вину не признал, судебный процесс шел два года. В итоге суд приговорил бывшего градоначальника к условному сроку в 4,5 года, взыскал с него в казну 4,7 миллиона рублей, и бывший мэр все-таки смог город.

Следующий мэр, поддерживаемый губернатором Жвачкиным — Иван Кляйн — переизбирался на пост дважды. Последний раз — в сентябре 2018 года. В серьезных скандалах не замечен, как и в региональных политических кризисах. Правда, часто звучала претензия: как основной собственник «Томского пива», он получал крупный доход в качестве бонуса к жалованию мэра. Но налоги компания платила исправно — ежегодно более миллиарда рублей.

Не третий, а пятый

В новейшей истории Кляйн рискует стать третьим осужденным мэром Томска, но за всю историю «сибирских Афин» — пятым.

Совпадение ли, но купец Евграф Королев, руководивший городом два срока (с 1876 по 1879 и с 1887 по 1890 годы), тоже попадал под уголовное преследование за два года до окончания полномочий. 10 ноября 1888 года в газете «Томские губернские ведомости» появилось объявление о рассмотрении уголовного дела об участии томских купцов-виноторговцев в сговоре по цене.

В нем фигурировал и Королев — владелец винокурни, осужденный губернским судом и отсидевший в тюрьме полтора месяца. Впрочем, из истории этот факт практически стерся: в интернете и СМИ Евграф Королев чаще всего упоминается как градоначальник Томска, успешный предприниматель, меценат и почетный гражданин города.

Следующим главой города, попавшим под суд, стал Александр Грацианов. Во время гражданской войны он поддержал адмирала Александра Колчака, руководившего Белым движением. Уже в начале 1920 года Грацианова арестовали выступившие против Колчака эсеры и передали его советским властям. Спустя три месяца из-за тяжелой болезни его освободили, но потом снова арестовали.

Грацианов стал одним из подсудимых на процессе революционного трибунала над бывшими колчаковскими министрами и другими чиновниками так называемой «Белой Сибири». Его приговорили к пожизненному заключению и принудительным работам все в том же 1920 году, но спустя три года освободили по решению ВЦИК за работу, проведенную в Сибири по ликвидации эпидемий холеры, всех видов тифа и малярии.

После помилования он работал санитарным врачом в Сочи, а в 1927 году был снова арестован и выслан на три года в Шадринск, где тоже работал врачом. Уже через год стал заведующим санитарно-эпидемиологическим подотделом здравоохранения Шадринского исполкома.

Вероятно, простили Грацианову поддержку Колчака не просто так: помимо успешной врачебной деятельности, до Октябрьской революции он состоял в Партии социалистов-революционеров (эсеров), а затем в Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевиков).

Пока неизвестно, кто придет на смену Кляйну. Ясно одно: в Томске работать мэром нужно осторожно, лучше всего — без «превышения должностных полномочий». Чтобы даже при большом желании придраться не смогли.