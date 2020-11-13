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9:37   13 Ноября 2020
Происшествия

Силовики обыскали "Томское пиво" мэра Кляйна

Силовики обыскали "Томское пиво" мэра Кляйна

Правоохранители провели обыски и выемку документов в компании "Томское Пиво", принадлежащей семье главы города. Предварительно, мероприятие было связано с налоговыми нарушениями.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий, рассказали в Следственном комитете. Дома, на работе и принадлежащей его родственникам организации "Томское пиво" проходят обыски.

Следователи полагают, что Кляйн давал подчиненным незаконные указания, действуя в интересах пивной компании, где главным акционером является он сам. Против чиновника завели уголовное дело. Если вину градоначальника докажут, то ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах дела.

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#мэр #обыски #томск

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