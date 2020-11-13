Стало известно о деталях задержания мэра Томска Ивана Кляйна

Мэр Томска Иван Кляйн, которого задержали утром в пятницу, подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили источники ТАСС.

Мэр Томска Иван Кляйн, которого задержали утром в пятницу, подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили источники ТАСС.

Источник издания в силовых структурах рассказал, что мэра Томска задержали в пятницу утром в момент присутствия в здании администрации города. Отмечается, что градоначальника подозревают по статье 286 УК РФ.

Кляйн занимает должность главы города Томска с 2013 года. До этого он был депутатом Томской областной думы.