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8:33   13 Ноября 2020
Политика

Стало известно о деталях задержания мэра Томска Ивана Кляйна

Стало известно о деталях задержания мэра Томска Ивана Кляйна

Мэр Томска Иван Кляйн, которого задержали утром в пятницу, подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили источники ТАСС.

Источник издания в силовых структурах рассказал, что мэра Томска задержали в пятницу утром в момент присутствия в здании администрации города. Отмечается, что градоначальника подозревают по статье 286 УК РФ.

Кляйн занимает должность главы города Томска с 2013 года. До этого он был депутатом Томской областной думы.

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#мэр #томск #Кляйн

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