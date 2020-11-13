Азербайджан запретил послам за рубежом самовольно выражаться от лица страны

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолета Ми-24 в Армении.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолета Ми-24 в Армении.

Накануне Бюльбюль оглы двусмысленно пожалел о сбитом российском Ми-24: "На войне как на войне — всякое может быть". На эту фразу в МИД РФ официально возмутились: "Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным".

Гаджиев заявил, что Бюльбюль оглы не имел право давать подобные комментарии от лица страны. Слова посла полностью противоречат политике азербайджанского президента Ильхама Алиева, следовательно случай не может нанести вреда связям Азербайджан — Россия.

"Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений", — приводит слова Гаджиева госагентство "Азертадж".

Ранее "Царьград" передавал слова азербайджанского посла, который заявил, что Баку рассматривает возможность предоставления армянскому населению Нагорного Карабаха культурной автономии. Бюльбюль оглы отметил, что на сегодня статуса у Нагорного Карабаха нет.