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8:13   13 Ноября 2020
Армия

Истребители Су-35С показали высокую маневренность в бою с условным врагом

Истребители Су-35С показали высокую маневренность в бою с условным врагом

Российское Минобороны показало видеозапись высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С, пишет РИА Новости.

Пилоты Западного военного округа на высокоманевренных истребителях Су-35С отработали в Карелии перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств условного противника, а также уход из-под атаки, сообщает источник. Запись размещена на платформе YouTube.

Экипажи самолетов отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводились на разных высотах, начиная с больших и заканчивая предельно малыми.

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#истребитель #су-35с #воздушный бой

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