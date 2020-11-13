Истребители Су-35С показали высокую маневренность в бою с условным врагом

Российское Минобороны показало видеозапись высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С, пишет РИА Новости.

Российское Минобороны показало видеозапись высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С, пишет РИА Новости.

Пилоты Западного военного округа на высокоманевренных истребителях Су-35С отработали в Карелии перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств условного противника, а также уход из-под атаки, сообщает источник. Запись размещена на платформе YouTube.

Экипажи самолетов отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводились на разных высотах, начиная с больших и заканчивая предельно малыми.