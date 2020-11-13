Роспотребнадзор назвал условия для снижения темпов распространения COVID-19

Темпы распространения COVID-19 начнут снижаться, когда у трети населения уже будет иммунитет. Об этом сообщил замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Темпы распространения COVID-19 начнут снижаться, когда у трети населения уже будет иммунитет. Об этом сообщил замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт отметил, что сейчас наблюдается рост заболеваемости. По его словам, продолжительность роста зависит от того, насколько население будет соблюдать профилактические меры против распространения вируса.

Горелов заявил, что фаза стабилизации займет некоторое время. Замедления темпов ожидать можно, когда у трети населения будет коллективный иммунитет, пишет ТАСС.

Специалист уверен, что на распространение COVID-19 также окажет иммунитет, сформированный после массовой вакцинации.