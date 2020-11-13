Российские многоэтажки могут оборудовать комнатами для курения кальяна

По инициативе Минстроя многоэтажные дома в России могут обзавестись специальными комнатами для курения кальянов и вейпов, сообщает ТАСС.

По инициативе Минстроя многоэтажные дома в России могут обзавестись специальными комнатами для курения кальянов и вейпов, сообщает ТАСС.

Предложение ведомства подразумевает создание специальных курительных помещений для кальянов и вейпов в многоквартирных зданиях. Обустроить такое пространство можно после совместного решения собственников квартир, указано в документе.

Цель проекта заключается в том, чтобы исключить демонстрацию курения никотиносодержащих продуктов и пропаганду нездорового образа жизни. Подобная инициатива уже была, но в ней фигурировали обычные сигареты.

Согласно документу, размещенному на федеральном портале правовой информации, помещение должно быть оборудовано вытяжками и вентиляцией, а на двери должна находиться табличка с надписью "Место для курения".