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7:29   13 Ноября 2020
Общество

Российские многоэтажки могут оборудовать комнатами для курения кальяна

Российские многоэтажки могут оборудовать комнатами для курения кальяна

По инициативе Минстроя многоэтажные дома в России могут обзавестись специальными комнатами для курения кальянов и вейпов, сообщает ТАСС.

Предложение ведомства подразумевает создание специальных курительных помещений для кальянов и вейпов в многоквартирных зданиях. Обустроить такое пространство можно после совместного решения собственников квартир, указано в документе.

Цель проекта заключается в том, чтобы исключить демонстрацию курения никотиносодержащих продуктов и пропаганду нездорового образа жизни. Подобная инициатива уже была, но в ней фигурировали обычные сигареты.

Согласно документу, размещенному на федеральном портале правовой информации, помещение должно быть оборудовано вытяжками и вентиляцией, а на двери должна находиться табличка с надписью "Место для курения".

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#курение #вейп #кальян

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