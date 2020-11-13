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6:57   13 Ноября 2020
Общество

Россиянам могут разрешить ночную езду по "выделенке"

Россиянам могут разрешить ночную езду по "выделенке"

Проект закона об отмене штрафов за проезд по выделенной полосе ночью и при необходимости объезда отправили на рассмотрение в правительство депутаты ЛДПР, пишет РИА Новости.

Законопроект предлагает отмену штрафов за езду по "выделенке" ночью и при объезде, сообщает источник. Согласно ПДД, сегодня по этой полосе может ездить общественный транспорт, такси и велосипедисты. Для остальных предусмотрен штраф 1,5 тысячи рублей.

Депутаты отметили, что в темное время суток полоса обычно пустует, хотя соседние могут быть заполнены, так что сегодняшний запрет является необоснованным и странным.

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#законопроект #пдд #Выделенка

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