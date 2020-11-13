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6:27   13 Ноября 2020
Политика

Познера осудили за высказывания о Советском Союзе

Познера осудили за высказывания о Советском Союзе

Журналист Владимир Познер подвергся критике от депутата Валерия Рашкина за свои высказывания об СССР, сообщает РИА Новости.

Недавно ведущий обнаружил у Советского Союза "некоторые фашистские черты". Рашкин вспомнил, что у Познера в свое время были уважаемые должности, но при смене конъюнктуры он "переобулся" и начал зарабатывать на антисоветчине и "охаивании истории".

"Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков", — сказал Рашкин.

Нынешние слова журналиста, по мнению парламентария, разительно отличаются от риторики в советское время, а высказывания вызывают "отвращение". Схожего мнения придерживается и экономический обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько.

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