Познера осудили за высказывания о Советском Союзе

Журналист Владимир Познер подвергся критике от депутата Валерия Рашкина за свои высказывания об СССР, сообщает РИА Новости.

Журналист Владимир Познер подвергся критике от депутата Валерия Рашкина за свои высказывания об СССР, сообщает РИА Новости.

Недавно ведущий обнаружил у Советского Союза "некоторые фашистские черты". Рашкин вспомнил, что у Познера в свое время были уважаемые должности, но при смене конъюнктуры он "переобулся" и начал зарабатывать на антисоветчине и "охаивании истории".

"Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков", — сказал Рашкин.

Нынешние слова журналиста, по мнению парламентария, разительно отличаются от риторики в советское время, а высказывания вызывают "отвращение". Схожего мнения придерживается и экономический обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько.