Суд удовлетворил иск Трампа по допуску голосовавших в Пенсильвании

Суд штата Пенсильвания удовлетворил иск Дональда Трампа относительно незарегистрированных проголосовавших на выборах президента США, которые прошли 3 ноября.

Суд штата Пенсильвания удовлетворил иск Дональда Трампа относительно незарегистрированных проголосовавших на выборах президента США, которые прошли 3 ноября.

Газета The Philadelphia Inquirer сообщала, что по закону избиратели должны предоставить удостоверяющие личность документы до 9 ноября. Отмечается, что госсекретарь штата Кэти Бруквар продлила срок подачи документов до 12 ноября.

Суд вынес решение, согласно которому политик не имела для этого необходимых полномочий. Штабу Дональда Трампа удалось опротестовать в суде результаты голосования в штате Мичиган. Об этом информирует "Царьград".