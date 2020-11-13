Врач предупредил об опасности отсутствия масок у переболевших COVID-19

Отказывающие носить маски люди, которые переболели COVID-19, являются сами опасными распространителями коронавируса в обществе.

Отказывающие носить маски люди, которые переболели COVID-19, являются сами опасными распространителями коронавируса в обществе.

Такое мнение высказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, не носящих масок людей не спасет перенесенный коронавирус. Он отметил, что люди таким образом могут без каких-либо препятствий распространять инфекцию.

Медик объяснил, что коронавирус может оставаться даже после болезни в верхних дыхательных путях. Он напомнил о необходимости носить маски всем в общественных местах. Специалист рассказал, что основными распространителями инфекции являются представители молодежи, которых врач назвал твердолобыми.

"Царьград" сообщает, что доктор Комаровский раскрыл неожиданный факт о коронавирусе. По словам врача, он максимально заразен за два дня до появления первых симптомов.