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4:59   13 Ноября 2020
Политика

Заболевший COVID-19 Зеленский расскажет украинцам "честные новости"

Заболевший COVID-19 Зеленский расскажет украинцам "честные новости"

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение самостоятельно рассказывать гражданам хорошие новости, сообщает Telegram-канал политика.

Причиной этому стало, по его мнению, отсутствия на государственном ТВ хороших новостей.

"Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня", — сообщил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что будет доносить правду без посредников, манипуляций и лжи. Ранее его советник Михаил Подоляк рассказал о планах президента запустить регулярный видеоблог. Сегодня Зеленский лечится от COVID-19 в больнице после госпитализации, передает "Царьград".

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