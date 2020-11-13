Ограничения работы ресторанов, кафе и клубов начали действовать в Москве

Новые запреты на работу общепита и ночных заведений начали действовать в столице России, сообщает сайт мэра Москвы.

Новые запреты на работу общепита и ночных заведений начали действовать в столице России, сообщает сайт мэра Москвы.

Кафе, рестораны и развлекательные заведения теперь до 15 января должны закрываться в 23:00 и открываться не раньше 6:00. Ночь клиентов могут обслуживать на вынос. Курьеры по-прежнему смогут получать заказы.

Новые ограничения на такой же период затронут очное проведение массовых мероприятий. Они переносятся в онлайн. Значительно ограничится количество зрителей в театрах и кинотеатрах, где отныне могут находиться лишь 25% от максимального количества гостей.

Ранее в столице были отменены массовые новогодние мероприятия. За сутки в Москве зарегистрировали 5 997 случаев COVID-19.