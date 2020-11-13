Начал работу раздел сайта Минобороны о российских миротворцах в Карабахе

Сайт МО РФ получил раздел, посвященный российскому миротворческому контингенту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Сайт МО РФ получил раздел, посвященный российскому миротворческому контингенту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Специальный раздел "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе" будет посвящен актуальным новостным и мультимедийным материалам. Будут публиковаться актуальные новостные и мультимедийные материалы, а также инфографика, брифинги руководства о проведении операции.

Пользователи сайта смогут ознакомиться с текущей обстановкой на территории региона и с расположением наблюдательных постов в районе Лачинского коридора. Новый раздел будет предоставлять объективные и актуальные материалы о работе российских военных в Нагорном Карабахе. Раздел переведен на иностранные языки.

Ранее президенты РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В Карабахе разместятся российские миротворцы.