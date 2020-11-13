3:39 13 Ноября 2020Политика
Украинский политик рассказал, кто может "подсидеть" Зеленского
Политолог Олег Соскин рассказал, кто может претендовать на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Политолог Олег Соскин рассказал, кто может претендовать на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Глава Украины сейчас находится в клинике с выявленным COVID-19. Экс-советник бывшего президента Незалежной дал комментарий телеканалу "НСН" о том, кто может подменить Зеленского, если состояние здоровья не позволит ему дальше исполнять свои обязанности перед страной.
Политик отметил, что все шансы есть у спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, а также у мэров крупнейших городов — Киева, Днепра, Харькова и Черкасс.
Он подчеркнул, что депутаты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не могут претендовать на пост, как и все "старые" политики, которые, по мнению Соскова, являются отыгранными фигурами.