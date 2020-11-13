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2:59   13 Ноября 2020
Общество

Нецензурная брань в общественном месте может стать уголовно наказуемой

Нецензурная брань в общественном месте может стать уголовно наказуемой

В Госдуме выступили с предложением сделать мат в общественном месте уголовно наказуемым. Идею озвучила Елена Драпеко в эфире "Говорит Москва".

Зампредседателя думского комитета по культуре Елена Драпеко сообщила, что в нижней палате российского парламента предложили ввести уголовную ответственность за мат в общественном месте. Там посчитали, что за нецензурную брань надо наказывать более жестоко.

Драпеко придерживается мнения, что мат должен быть запрещен в любом общественном месте, независимо от того, есть ли рядом дети или нет. По ее словам, такое деяние должно квалифицироваться как "хулиганство" или как "злостное хулиганство" в том, случае если мат был произнесен намеренно в присутствии многих лиц или с целью оскорбить кого-то.

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#госдума #мат #уголовное наказание

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