Нецензурная брань в общественном месте может стать уголовно наказуемой

В Госдуме выступили с предложением сделать мат в общественном месте уголовно наказуемым. Идею озвучила Елена Драпеко в эфире "Говорит Москва".

В Госдуме выступили с предложением сделать мат в общественном месте уголовно наказуемым. Идею озвучила Елена Драпеко в эфире "Говорит Москва".

Зампредседателя думского комитета по культуре Елена Драпеко сообщила, что в нижней палате российского парламента предложили ввести уголовную ответственность за мат в общественном месте. Там посчитали, что за нецензурную брань надо наказывать более жестоко.

Драпеко придерживается мнения, что мат должен быть запрещен в любом общественном месте, независимо от того, есть ли рядом дети или нет. По ее словам, такое деяние должно квалифицироваться как "хулиганство" или как "злостное хулиганство" в том, случае если мат был произнесен намеренно в присутствии многих лиц или с целью оскорбить кого-то.