Эксперт назвали сроки возможной отмены мировых ограничений по COVID-19

Социально-экономические ограничения, введенные в большинстве мировых стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, начнут снимать лишь в середине следующего года.

Социально-экономические ограничения, введенные в большинстве мировых стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, начнут снимать лишь в середине следующего года.

Прежних темпов экономического роста в различных частях мира удастся достичь только после общей вакцинации и всеобщей иммунизации населения. Таким мнением поделилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на Парижском форуме мира в четверг. Об этом говорится в отчете аналитиков из Oxford Economics.

"Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введённых из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года", — отмечается в опубликованном материале.

Ранее компания BioNTech и гигант фармацевтики Pfizer сообщили об успешном завершении третьего этапа клинических испытаний своей вакцины. Заявку на ее официальную регистрацию планируется подать уже в ноябре текущего года.