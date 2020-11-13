МИД РФ жестко "осадил" посла Азербайджана после слов о крушении Ми-24

Министерство иностранных дел РФ назвало слова посла Азербайджана о крушении российского вертолета Ми-24 "большой ошибкой". Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел РФ назвало слова посла Азербайджана о крушении российского вертолета Ми-24 "большой ошибкой". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюль-Бюль оглы прокомментировал инцидент со сбитым российским вертолетом на армяно-азербайджанской границе. Посол заявил, что "на войне как на войне — всякое может быть".

Неназванный представитель российского внешнеполитического ведомства в беседе с РИА Новости заявил, что если бы Россия исповедовала данный принцип, то ответ был бы для Азербайджана сокрушительным. По его словам, большая ошибка говорить о следовании данному принципу.

Представитель МИД РФ отметил, что в Москве же восприняли слова азербайджанской стороны как признание вины и извинения. Он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал скорейшее проведение расследования с последующим наказанием виновных.