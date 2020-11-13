Мирзаян: Трамп еще поборется за второй президентский срок

Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на выборах президента США, и уже принимающий поздравления, столкнулся с неожиданной преградой в лице главы Управления общих служб США, которая не признала его победителем.

Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на президентских выборах в США, и уже принимающий поздравления не только от СМИ, но и от некоторых мировых лидеров, столкнулся с неожиданной преградой в лице главы Управления общих служб США, которая не признала его победителем.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» пишет политолог и общественный деятель, научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян.

По его словам, голос одной принципиальной американской чиновницы Эмили Мерфи настолько важен, что замороженным оказался весь процесс перехода власти от действующего президента США Дональда Трампа его сопернику по выборам Джо Байдену.

При этом и сам Трамп не признает своего поражения на прошедших выборах и не собирается передавать дела демократам. Кроме того, Трамп и его сторонники заявляют о множественных нарушениях процедуры голосования и подсчета голосов в пользу Байдена, приводят этому доказательства и подают в суды, добиваясь отмены результатов и пересчета голосов в ключевых штатах – Висконсине, Мичигане, Пенсильвании и других.

Американские СМИ, которые уже успели объявить новым президентом США Джо Байдена, возмущаются тем, что Трамп настаивает на соблюдении законов и демократической процедуры выборов. По словам, журналистов, действующий президент, отказываясь сделать телефонный звонок и поздравить соперника с победой, «нарушает традиции» и вызывает в обществе сомнения в легитимности выборов.

Несмотря на давление, которое оказывается на Трампа, не только со стороны СМИ и демократов, но порой и со стороны однопартийцев-республиканцев, неожиданно за него вступилось руководство УОС (Управления общих служб) США.

В частности, ведомство напомнило об Акте о переходе власти от 1963 года, согласно которому, передача президентской власти начинается после того, как УОС США признает победу одного из кандидатов и передает его команде доступ к фондам, к документации, а также наделяет победителя выборов правом отправлять в различные ведомства своих сотрудников.

При этом фонды на расходы, связанные с транзитом власти – это почти 10 миллиардов долларов, которые нужны вновь избранному президенту на то, чтобы заключить контракты с тысячами сотрудников и начать подготовку их работы.

Но, если деньги, в конце концов можно найти и в другом источнике, как в 2000-м году сделал Джордж Буш-младший, обратившийся к частным инвесторам, то отказ в доступе к документации и в отправке своих сотрудников в федеральные учреждения, является для непризнанного УОС «победителя» становится непреодолимой преградой. Потому что в этом случае и сам «победитель», и члены его команды лишаются возможности ознакомиться с секретной информацией и начинать постепенно входить в курс дела, объясняет политолог.

Именно такой преградой на пути Байдена к власти стала Эмили Мерфи, которая, несмотря давление истеблишмента, отказывается признать кандидата от Демократической партии легитимно избранным президентом.

«Кое-кто уверяет, что Мерфи должна будет признать итоги выборов после решения Коллегии выборщиков – однако, напомним, сами выборщики (которые на голосовании официально избирают президента США) соберутся лишь 14 декабря. То есть примерно через месяц. А значит, все это время Эмили Мерфи имеет полное право не верить CNN и прочим американским СМИ, уверяющим, что Байден избран президентом США», — объясняет сложившуюся ситуацию Мирзаян.

А она должна будет поверить в победу Байдена лишь в том случае, если Дональд Трамп сам признает себя проигравшим. Но он делать этого не собирается, и все еще продолжает добиваться пересчета голосов, обвиняя демократов в том, что те «украли у него выборы».

Трамп пытаются убедить признать поражение, запугивая его экономическим и коронавирусным кризисами, в условиях которых транзит власти якобы «нельзя ни на день».

«Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, как быстро и четко федеральное правительство продемонстрирует уважение к воле американского народа и начнет плавный и мирный процесс передачи власти», – приводит Мирзаян слова члена переходной команды Байдена Джен Псаки, которая при Бараке Обамы работала в Госдепартаменте.

Трамп, однако, пока держится и не отказывается от надежды через суд пересчитать голоса в свою пользу. Возможно, он действительно рассчитывает остаться у власти в США до 2024 года. При этом действующий президент не просто продолжает избирательную гонку, попутно он зачищает силовой блок.

На днях он объявил об увольнении Марка Эспера с поста главы Пентагона и назначении на эту должность Кристофера Миллера, который руководил Национальным контртеррористическим центром (NCTC). Также Трамп поувольнял и других высокопоставленных сотрудников Пентагона, назначив на их места тех, кто проявляет к нему лояльность.

«Кресла шатаются и под директорами ФБР и ЦРУ. Они не понимают, что хочет Трамп. Развязать себе руки перед объявлением гражданской войны? Устроить "большую победоносную" внешнюю авантюру против Ирана или Китая?», — задается вопросами автор статьи.

А может быть Трамп рассчитывает, что, если он выиграет дело по выборам в Верховном суде, а демократы не согласятся с вердиктом суда и организуют масштабные протесты и беспорядки, ему поможет лояльность силовиков, предполагает Геворг Мирзаян.

В заключение эксперт подчеркивает, что Трамп не сошел со сцены, как на это надеются многие, он еще поборется. На это указывают слова госсекретаря США Майка Помпео, который отверг все обвинения в срыве транзита власти, раздающиеся в адрес Трампа.

По словам Помпео, в США нет никаких проблем с передачей власти, потому что она передается «второй администрации» действующего президента.