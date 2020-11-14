Die Welt: европейцы возлагают на Байдена большие надежды

Европа вздохнула с облегчением, когда победителем прошедших в США президентских выборов был объявлен демократ Джо Байден. Но принесет ли Байден больше пользы трансатлантическим отношениям, чем Трамп, или европейцев ждет разочарование?

Европа вздохнула с облегчением, когда победителем прошедших в США президентских выборов был объявлен демократ Джо Байден. По мнению экспертов, Байден принесет больше пользы трансатлантическим отношениям, чем нынешний американский лидер Дональд Трамп, но возможно европейцев ждет разочарование.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, рассуждая на тему того, как изменятся отношения Европы и США, если новым президентом Америки станет Джо Байден.

«Европа ликует в связи с победой Джо Байдена на президентских выборах в США. Но того, кто готов поставить на упрощение трансатлантических отношений после ухода Трампа, ждет разочарование. Вот четыре надежды, которые, пожалуй, не оправдаются», — считает автор материала.

На протяжении последних четырех лет большинство европейских лидеров отвергало Дональда Трампа и возмущалось его «безумными твитами». Теперь, когда Трампу не удалось переизбраться на второй срок, и его готовится сменить Джо Байден, для этих лидеров пришло время действовать.

Европа, по мнению автора, должна объяснить новому президенту США, что Вашингтону следует коренным образом изменить свою политику по отношению к Евросоюзу. А Евросоюз, со своей стороны должен показать американским партнерам, в какой он форме и готов ли он вкладываться в трансатлантические отношения.

«Если конкретно, то это означает вот что: Европе следует брать на себя больше ответственности за происходящее в мире и в первую очередь у собственных «дверей», то есть в Африке и на Ближнем Востоке», — считает немецкий журналист.

Но такая активность подразумевает участие в военных операциях, опасных для европейских солдат, предупреждает автор. Кроме того, Европе придется серьезно увеличить свои расходы на защиту демократии и свободы.

Однако, по большому счету поле ухода из Белого дома Трампа и прихода туда Байдена можно не ждать серьезных перемен, уверен автор.

Во-первых, не стоит надеяться на изменение курса НАТО. Трамп, настаивая на «более справедливом» распределении расходов на оборону, то есть на том, чтобы европейцы больше вкладывали в Североатлантический альянс, действовал, хоть и грубо, но продолжая традиции своих предшественников – Билла Клинтона, обоих Бушей и Барака Обамы. А это значит, что и Байден, скорее всего продолжит этот курс.

«Во-вторых, тенденциозная и протекционистская торговая политика Трампа, которая так не по вкусу европейцам (о чем говорит, например, поддержка концерна Airbus), также имеет в США многолетние традиции, — напоминает автор статьи. — Давление шло, как правило, со стороны Конгресса, и эта политика не изменится».

Предвыборная программа демократов содержала в себе протекционистские меры, такие как правило «покупай американское», а также отказ от переноса промышленных производств на территорию других стран.

Также можно не ждать, что при Байдене будет заключено трансатлантическое торговое соглашение вроде TTIP. В прошлом (и при Трампе, и до него) такие попытки предпринимались не раз, но все они провалились.

В-третьих, при Байдене США также продолжат весть борьбу против российского газопровода в Европу «Северный поток – 2», как это делалось при Трампе. Можно даже не надеяться, что новый президент отменит введенные в конце 2019 года санкции против европейских участников строительства. А может быть санкции даже усилятся, если Байден поддержит соответствующую инициативу Конгресса США.

В-четвертых, при Байдене не изменится жесткий курс США по отношению к Китаю, который все больше укрепляет свое экономическое и политическое положение в мире, уверен автор. При этом Вашингтон по-прежнему будет требовать от Европы максимально дистанцироваться от Пекина

В то же время, по мнению автора статьи, можно рассчитывать на то, что при Байдене США вновь начнут участвовать в работе таких международных институтов, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также вернутся в так называемое Парижское соглашение по климату.

Однако вряд ли можно ждать, что при Байдене Вашингтон вновь признает ядерную сделку с Ираном, из которой так решительно в одностороннем порядке вышел Трамп. Несмотря на то что все остальные страны-гаранты сделки с Ираном продолжают хотя бы выполнять соглашение, США скорее всего к нему уже не вернутся.

В заключение автор статьи отмечает, что острые углы, существовавшие в отношениях Европы и США, останутся и при Байдене.